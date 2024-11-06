Установлена причина смерти "вампирши" из Польши

Археологи из Университета Николая Коперника в Торуни обнародовали результаты исследования захоронения "вампира", которое ранее было обнаружено на севере Польши, недалеко от города Быдгощ.

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Таинственное захоронение было раскопано в 2022 году. Археологи обратили тогда внимание на то, что женщина была похоронена с применением крайне необычной погребальной практики. Так, к ее горлу был приставлен серп, а на палец левой ноги был надет навесной замок.

Ученые предположили, что местные жители считали женщину вампиром - это были довольно распространенные средневековые суеверия. Серп и замок, вероятно, должны были воспрепятствовать женщине восстать из могилы.

"Археологи пришли к выводу, что покойная была женщиной, имевшей высокий социальный статус и жившей в XVII веке, - сообщает Heritage Daily. - В конце XVII и XVIII века фольклорные истории о вампирах, какими мы себе представляем их и сейчас, стали широко распространенными в устных традициях и преданиях многих европейских этнических групп".

В рамках нового исследования была воссоздана внешность женщины с использованием технологии 3D-моделирования ее черепа. Анализ детализированной 3D-модели всего тела позволил установить причину ее смерти. Оказалось, что у женщины имелась опухоль в области груди, которая могла вызывать сильную боль и способствовать развитию деформации грудной клетки.

Ученые предполагают, что опухоль могла вызывать сильные головные боли и обмороки, возможно, она довела женщину до патологического психического заболевания. Не исключено, что ее поведение вызывало страх у окружающих, которые решили, что столкнулись со сверхъестественным явлением, и заклеймили ее как "ведьму или одержимую злым духом".

Интересными выглядят и результаты проведенного той же командой генетического и изотопного анализа. Они указывают на то, что у женщины могли быть скандинавские корни.