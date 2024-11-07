Ученые рассказали об «интересном» поведении Солнца

В четверг, 7 ноября, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Такой прогноз дали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

© Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН

Космическая непогода минимального уровня 1G будет влиять на землян в первой половине дня, а также с 15:00 до 18:00. В целом учёные считают, что мощные вспышки, зафиксированные на Солнце неделю назад, прошли мимо нашей планеты и риски магнитных бурь снижены до минимума. При этом исследователи не исключают новую серию выбросов солнечной плазмы.

«Фоновое излучение Солнца за сегодняшний день почти доросло до уровня М, и это явно никак не бьётся со сценариями снижения активности, зато очень хорошо бьётся со сценариями её дальнейшего роста. С некоторой вероятностью могут быть зарегистрированы первые слабые магнитные бури. А дальше будем ждать, что будет. В ближайшие дни на Солнце может быть "интересно"», — отметили в лаборатории.

На Солнце ночью 1ноября зарегистрировали новую вспышку самого высокого класса.