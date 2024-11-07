Названо имя нового гендиректора ЦЕРН

Новым генеральным директором Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) станет британский физик Марк Томсон, который в январе 2026 года сменит на этом посту представительницу Италии Фабиолу Джанотти.

Об этом сообщила пресс-служба ЦЕРН.

"Марк Томсон является талантливым физиком с обширным управленческим опытом . Я уже сотрудничала с ним в разных контекстах в последние несколько лет и я уверена в том, что он будет отличным генеральным директором для нашей организации. Я буду рада передать ему бразды правления в конце 2025 года", - заявила Джанотти.

Как отмечается в сообщении, Марк Томсон относится к числу самых успешных физиков, специализирующихся на изучении мира частиц. Он сыграл важную роль в открытии многих фундаментальных частиц во время экспериментов на различных ускорителях частиц в ЦЕРН. В частности, он принял участие в открытии бозона Хиггса, а также в изучении свойств W-бозона и Z-бозона.

Также он был одним из соруководителей международного проекта DUNE, нацеленного на изучение свойств нейтрино, и задействован в проектировке коллайдеров следующего поколения, таких как Международный линейный коллайдер (ILC) и Компактный линейный коллайдер (CLIC), возможность постройки которых сейчас активно обсуждается в рамках ЦЕРН.

В соответствии с решением Совета ЦЕРН, Томсон заменит в начале 2026 года Фабиолу Джанотти, которая была назначена на должность генерального директора Европейской организации по ядерным исследованиям в январе 2016 года и проработала на этом посту десять лет. Она одновременно является первой женщиной-физиком во главе ЦЕРН и первым генеральным директором организации, который проработал два полных срока на этой позиции.