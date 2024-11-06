Почему с возрастом нос и уши увеличиваются в размере

Вы когда-нибудь замечали, что с течением времени нос и уши становятся больше? Эта странная "гипертрофия" наблюдается у многих людей. Почему так происходит? На этот вопрос ответит "Рамблер".

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Гравитация: давление со всех сторон

Когда мы думаем о старении, часто воображение рисует морщины и седые волосы. Но мало кто предполагает наличие связи с носом и ушами. Однако из-за гравитации с годами организм начинает терять эластичность тканей, а также становится заметным снижение уровня коллагена — белка, ответственного за упругость и молодость. В результате хрящи, составляющие основной опорный элемент носа и ушей, постепенно начинают "оседать", что непосредственно приводит к их увеличению.

Хрящи: задержка воды

С течением лет хрящи, которые, как было сказано прежде, формируют основу ушей и носа, начинают не только терять коллаген, но и накапливать воду, что делает их еще мягче и податливее. Это связано с тем, что эта соединительная ткань не имеет кровеносных сосудов и получает питание через диффузию — процесс, при котором молекулы движутся от места с высокой концентрацией к месту с низкой. В результате со временем хрящи могут "разрастаться", что и приводит к визуальному увеличению носа и ушей.

Наследственность: влияние генов

Подобные изменения во внешности могут также зависеть и от генной наследственности. Если у родителей и бабушек, дедушек были большие уши и носы, вероятно, вы также унаследовали эту особенность. Это не случайность: генетические факторы, влияющие, в том числе, на развитие хрящей, разнятся от человека к человеку.

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Пожизненный рост: развенчание мифа

Многие слышали, что уши и носы продолжают расти в течение всей жизни, но это не совсем корректное утверждение. Увеличение этих частей тела в зрелом возрасте скорее объясняется потерей упругости и эластичности мягких тканей, чем ростом клеток. Это важно знать, чтобы не верить мифам, не переживая или, наоборот, не надеясь о постоянном росте до глубокой старости.

Из всего вышесказанного может возникнуть вполне закономерный вопрос: а реально ли самостоятельно при желании повлиять на рост ушей и носа? Хотя полностью остановить этот процесс при наличии хотя бы одного из перечисленных факторов невозможно, его можно замедлить. Правильное питание и регулярные физические нагрузки помогут поддерживать здоровье и функциональность хрящей, что может приостановить увеличение размера носа и ушей.

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