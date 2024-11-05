Астрономы предупредили россиян о магнитной буре 6 ноября

Магнитная буря может начаться на Земле 6 ноября ближе к полуночи. Пик ожидается утром 7 ноября, а затем ещё один — вечером, предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Согласно прогнозам ученых, геомагнитный удар в среду будет относительно слабым, не выше G1.

По их данным, на следующий день, 7 ноября, буря разыграется уже в шесть часов утра, достигнет того же уровня и продлится с перерывами вплоть до 18 часов. Далее в течение суток магнитосфера будет спокойной.

Астрономы пояснили, что основным источником угроз для Земли в эти дни являются не X-вспышки, как обычно, а активность гигантского протуберанца, длина которого составляет порядка 0,5 млн км.

Метеозависимые люди в ближайшее время могут ощутить слабость или головную боль, не исключены и перебои в работе техники, отметили специалисты.