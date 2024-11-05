Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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В рамках 31-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Запуск произвели в 21:30 по времени восточного побережья США, или в 05:30 по московскому времени.

«Планируется, что космический корабль автономно пристыкуется к переднему порту модуля Harmony космической станции примерно в 10:15 (18:15 мск). Миссия пополнения запасов будет поддерживать десятки исследовательских экспериментов, проведенных во время Экспедиции 72. В дополнение к продовольствию, припасам и оборудованию для экипажа, Dragon доставит несколько новых экспериментов, включая Эксперимент по диагностике короны, чтобы изучить солнечный ветер и то, как он формируется», – отметили в NASA.

На борту орбитальной лаборатории проведут исследования в области биологии и биотехнологии, физических наук и науки о Земле и космосе. Согласно словам ученых, космический корабль будет находиться на МКС до декабря, затем отправится на Землю и приводнится возле побережья Флориды.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный». Также был воспроизведен запуск двух гелиофизических спутников «Ионосфера-М» и 53 малых российских и зарубежных аппаратов. Об этом сообщили в «Роскосмосе».