Спутники «Ионосфера-М» успешно выведены на орбиту

Два спутника "Ионосфера-М" № 1 и № 2, запущенные с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б", доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

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В организации добавили, что разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 53 российских и зарубежных попутных малых спутников.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гелиогеофизическими космическими аппаратами "Ионосфера-М" № 1 и № 2, а также попутными малыми спутниками стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в ночь на 5 ноября.

Спустя несколько минут после старта ракета вывела на орбиту разгонный блок с двумя спутниками. Спутники "Ионосфера-М" будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей и другими процессами.