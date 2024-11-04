Флагман Nubia Red Magic 10 Pro проверили в бенчмарке Geekbench

Nubia готовится к выпуску своей серии смартфонов Red Magic 10 Pro с мощным чипсетом Snapdragon 8 Elite. Недавно модель с идентификационным номером NX789J, вероятно, этот смартфон, появилась в базе данных Geekbench. В тесте на однопоточную производительность устройство набрало 3167 баллов, а в многопоточном тесте — 10081 балл.

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Ожидается, что серия Red Magic 10 Pro будет включать такие функции, как новая OLED-панель, разработанная в сотрудничестве с BOE. Nubia обещает самые «узкие» рамки, когда-либо виденные в этой серии, а также предложит подэкранную камеру.

Кроме того, сообщается, что устройства будут поддерживать ультрабыструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Также ожидается наличие Ultra-варианта, который может иметь дисплей более 7 дюймов и аккумулятор на 7000 мАч.