Apple выпустит дополнительный ремешок для VR-шлема Vision Pro

Apple анонсировала новый ремешок Belkin для Vision Pro. Первым на это обратили внимание в X (экс-Twitter), аксессуар будет стоить $ 49,95. Пока он еще не доступен для покупки.

© Ferra.ru

Эргономичный и регулируемый ремешок призван улучшить опыт использования Vision Pro, предлагая дополнительный комфорт и стабильность благодаря механизму фиксации и точкам стабилизации для удержания устройства, сообщают СМИ.

Новый ремешок похож на продукт, представленный на WWDC23, но не выпущенный вместе с Vision Pro. Вместо этого Apple представила более доступный Dual Loop band, включающий верхний ремешок, но без сетчатой ткани, как у Solo Knit band.

Цена в $ 50 кажется разумной, особенно для устройства ценой $ 3500. Правда, по той же причине многим хотелось бы увидеть этот аксессуар в комплекте с Vision Pro.