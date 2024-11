В Google Maps появилась ИИ-функция для помощи в путешествиях

Google представила новую функцию в своём сервисе Карты в результате масштабного обновления. В Google Maps появилась ИИ-функция Ask Maps, позволяющая задавать как текстовые, так и устные вопросы о различных местах, которые можно найти в Картах.

Предположительно, Ask Maps работает аналогично Ask Photos — функции на основе ИИ Gemini, позволяющей задавать вопросы на естественном языке о снимках в фототеке устройства, находить фото и получать описание с уточнением места съёмки. Ask Maps нужна для того, чтобы получать такие же ответы при составлении маршрута или при утончении своей геолокации.

Например, пользователь может где-нибудь находиться и захочет узнать, какие заведения находятся поблизости. Gemini будет использовать содержимое отзывов о находящихся рядом местах, чтобы предоставить список подходящих вариантов.

ИИ также обобщит отзывы об отдельных местах и ответит на вопросы о них. К примеру, пользователь может спросить, предлагает ли ресторан вегетарианские или рыбные блюда, либо есть ли в нём места на открытом воздухе.

Это же справедливо и при путешествиях. ИИ будет выдавать сводки о достопримечательностях, раскрывая все детали, которые касаются как собственно маршрута, так и досуга.