Россиян предупредили о новых кибератаках

Злоумышленники пересылают пользователям картинки и текстовые файлы, в которых скрыто вредоносное программное обеспечение (ПО). Об этом сообщили РИА Новости в компании Positive Technologies.

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«Злоумышленники использовали набирающую популярность технику стеганографии, которая позволяет скрывать вредоносное ПО в пересылаемых изображениях и текстовых файлах», — заявили там.

В компании рассказали, что злоумышленники отправляют письма с вложениями якобы от официальных лиц и просят ознакомиться с прикрепленными файлами. Когда жертвы открывали файлы, на их устройства устанавливалось вредоносное ПО.

По информации Positive Technologies, жертвами кибератак стали десятки российских организаций, включая государственные учреждения, промышленные компании и исследовательские центры. Эти атаки осуществила известная группировка, которая занимается шпионажем. Ее внимание направлено на различные отрасли экономики стран Восточной Европы, в том числе на госучреждения, сферу экономики и промышленности.

31 октября сообщалось, что исследователи компании Zimperium выявили обновленную версию Android-вредоноса FakeCall, который теперь перехватывает исходящие звонки на номера банковских учреждений, перенаправляя их злоумышленникам.