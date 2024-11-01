На Солнце произошла супермощная вспышка

Ученым удалось зарегистрировать новую вспышку самого высокого класса — Х — на Солнце, передает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Отмечается, что это произошло в ночь на 1 ноября.

По сведениям ученых, вспышка X1.3 длилась 27 минут. Она была зафиксирована 1 ноября в 00:17 по московскому времени.

До этого астрофотограф Михаил Рева запечатлел в Карачаево-Черкесии необычное природное явление, когда северное сияние окрасило ночное небо в красный цвет. По его словам, это случилось из-за воздействия магнитных бурь. Фотограф рассказал, что одну ночь он провел на озере Сказка Кавказа в долине реки Дукки. После тяжелого пути он начинал засыпать, но еще надеялся увидеть северное сияние, спровоцированное вспышкой на Солнце X-класса.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал NEWS.ru: теория о том, что вспышки звезд могут провоцировать рак у жителей Земли, не имеет никаких доказательств. Специалист отметил, что такие вспышки могут представлять опасность только для космонавтов.

При этом доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин заявлял, что вспышки сверхновых звезд могут спровоцировать у жителей Земли онкологию. По его словам, любое радиационное облучение стимулирует раковые заболевания.