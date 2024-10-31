Крыс предложили использовать для борьбы с контрабандой

Международная группа ученых сумела обучить африканских сумчатых крыс находить контрабанду, в том числе незаконно продаваемых диких животных, а также слоновые бивни и редкое дерево. Исследование было опубликовано в научном журнале Frontiers in Conservation Science (FCS).

Исследования проводились в учебном центре APOPO в Морогоро в Танзании. Африканских сумчатых крыс, которые благодаря своему острому нюху и хорошей обучаемости использовались ранее для поиска мин, смогли натренировать искать запахи чешуи панголина, слоновой кости, рога носорога и черного дерева. Все эти виды находятся под угрозой уничтожения и являются предметом незаконной торговли.

В финале эксперимента восемь крыс сумели верно выявить образцы контрабандных видов среди 146 других объектов.

«Эти результаты предоставляют дополнительные доказательства того, что наши крысы могут обнаруживать несколько целей одновременно, и подтверждают надежный протокол обучения», - говорится в статье.

При этом стоимость обучения крыс дешевле, чем собак, и гораздо дешевле, чем покупка и эксплуатация специальных рентгеновских сканеров. Также небольшой размер крыс «делает их более подходящими для навигации в густонаселенных районах». По сравнению с собаками их содержание обходится недорого, и их можно легко передавать от одного проводника к другому. Грызуны также способны вспомнить запах спустя несколько месяцев после последнего контакта с ним, отмечают исследователи.

По словам ученых, следующим шагом станет разработка способов работы крыс в портах, через которые ведется контрабандная торговля.

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