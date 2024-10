Nintendo запустила собственный музыкальный сервис

Вопреки ожиданиям игроков, Nintendo не спешит с анонсом новой консоли Switch 2. Вместо этого японская компания стала выпускать сторонние продукты. Недавно Nintendo представила умный будильник, а теперь представила собственный музыкальный сервис Nintendo Music. Анонсирующие продукт ролики появились на официальном YouTube-канале Nintendo.

© Nintendo

Сервис получил название Nintendo Music и будет распространяться в формате приложения для iOS и Android. Доступ к библиотеке платформы получат только обладатели подписки Nintendo Online.

В сервисе представлены как новые, так и классические саундтреки из проектов компании, охватывающие всю 40-летнюю историю Nintendo в игровой индустрии. Помимо музыки из ключевых франшиз, Nintendo Music предложит популярные системные темы.

Каталог Nintendo Music будет регулярно обновляться, предлагая возможность воспроизведения онлайн и загрузки для офлайн-прослушивания. Пользователи смогут прослушивать музыку по сериям, использовать готовые плейлисты от Nintendo или создавать собственные. Система рекомендаций будет учитывать предпочтения пользователей на основе их игровой истории Nintendo Switch.

В сервисе уже представлена музыка из Donkey Kong Country, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Nintendogs, Metroid Prime, Super Mario Odyssey, Splatoon 3 и не только.

Приложение уже можно скачать из Google Play и App Store. Однако в российском регионе оно еще не появилось.