«Госуслуги» призвали пользователей сменить почту Gmail

«Госуслуги» разослали сообщения пользователям, у которых к аккаунту привязан почтовый ящик Gmail от Google, с предложением заменить почту на отечественную. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

В рассылке говорится, что недавно Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. В связи с этим «Госуслуги» не могут гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать, говорится в сообщении.

Сервис рекомендует заменить почту «на любую другую» или воспользоваться почтой от VK Xmail.

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В сентябре в Минцифры сообщили, что операторы связи зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых Google пользователям из России.

14 октября старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов допустил, что сервисы Google Drive, Gmail и другие могут быть заблокированы в России американской корпорацией. Он отметил, что россияне также могут лишиться возможности получать уведомления от банковских приложений.