Самые странные места во Вселенной

Вселенная полна странных, причудливых мест, которые порой ломают привычные нам законы природы. Портал Science Focus рассказал о самых странных точках, известных науке: от планеты, состоящей из алмазов, до слившихся воедино черных дыр.

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Алмазная планета 55 Cancri e

В 41 световых годах от Земли находится звезда 55 Cancri. А по ее орбите на огромной скорости проходит планета 55 Cancri e: выжженная суперземля, температура на поверхности которой поднимается до 2 400 градусов Цельсия. Достаточно, чтобы расплавить почти любой металл. Но это не самое интересное. Научная работа 2010 года обнаружила, что соотношение углерода к кислороду звезды 55 Cancri необычайно велико. Если оно сохраняется и на планете, то есть вероятность, что большая часть углерода на ней существует в форме алмазов.

Иными словами, 55 Cancri e может быть раскаленной, блестящей планетой. По крайней мере, если научные модели верны — а они могут ошибаться. Последующая научная работа заключила, что, хотя соотношение углерода к кислороду выше, чем на Солнце, в реальности оно ниже, чем ученые предполагали ранее.

Деформированная звезда Вега

Вега — одна из самых важных звезд в небе. Ее яркость используют как стандарт для измерения яркости прочих звезд. Однако это не самая примечательная деталь: Вега выделяется на фоне других светил своей формой. Для контекста, Солнце, ближайшая к нам звезда, имеет почти идеальную сферическую форму, потому что оно вращается медленно. На полный оборот по оси Солнцу нужен почти месяц — Вега проходит аналогичный оборот всего за 12,5 часов. Из-за этого самая яркая звезда выпячивается по экватору и становится больше похожей на яйцо.

Космические пустоты

Большая часть космоса совершенно пуста. По подсчетам астрономов, средняя плотность Вселенной составляет всего 9,9 аттограмов на кубический сантиметр (аттограмм — одна квинтилионная часть грамма). По пропорциям это все равно что шесть протонов, помещенных в один кубик сахара. Но, парадоксально, существуют даже менее плотные регионы космоса — гигантские пустоты, простирающиеся на десятки, иногда сотни световых лет.

Кровавый водопад в Антарктике

Не все странные места во Вселенной находятся в космосе — их полным-полно и на Земле. Например, в восточной части Антарктики есть водопад, изливающийся красной рекой. Его так и прозвали — Кровавый водопад. Изначально ученые думали, что морская вода содержит красные водоросли, но теперь мы точно знаем, что свой цвет водопад получил из-за насыщенности соленой воды железом. Оказывается, под ледником, из которого вытекает водопад, находится древний бассейн воды возрастом два млн лет. При контакте с кислородом древние воды окисляются, железо ржавеет — и в итоге водопад получает свой характерный цвет.

Черные дыры GW150914

Во Вселенной существуют т.н. бинарные пары: черные дыры, вращающиеся друг вокруг друга, прежде чем слиться воедино. Эйнштейн говорил, что объекты в космосе создают гравитационные волны в ткани пространства и времени — как лодки и корабли оставляют волны в воде. И не так давно человечество впервые засекло подобные гравитационные волны. Их произвело слияние бинарной пары черных дыр, названных GW150914. За последние 20 миллисекунд перед столкновением они высвободили больше энергии, чем все звезды во Вселенной вместе взятые, и больше, чем выработает Солнце за всю свою жизнь.