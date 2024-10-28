«Роскосмос» освободил полосу частот под связь 5G

Госкорпорация «Роскосмос» освободила полосу частот под связь стандарта 5G. Об этом сообщает РБК.

Как заявил начальник радиочастотного центра госкорпорации Антон Степанов, речь идет о диапазоне 6425-7125 мегагерц. По его словам, возможность и условия использования данного диапазона для 5G будет обсуждаться Госкомиссией по радиочастотам при Минцифры.

«Сейчас идет проработка конкретных условий его использования, они должны быть определены в ближайшие годы», — заявил изданию представитель министерства.

По данным оператора «МегаФон», диапазон 6425-7125 мегагерц может стать актуальным для мобильной связи в перспективе 10-12 лет. В компаниях «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинга» подтвердили, что заинтересованы в высвобождении для сетей мобильной связи любого радиочастотного ресурса.

В июне компания «Бюро 1440» сообщила, что успешно испытала лазерную связь между двумя космическими аппаратами.

В мае компания рассказала, что три спутника миссии «Рассвет-2», использующих стандарт 5G NTN для связи с абонентами, успешно выведены на околоземную орбиту.