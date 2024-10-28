В России резко подорожали смартфоны

Стоимость смартфонов в России за первые три квартала 2024 года поднялась на 12–15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные импортерами и розничными продавцами электроники.

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В среднем цена на новый гаджет поднялась до 23,9 тыс. рублей, тогда как ранее она составляла 21,2 тыс. рублей. Такая динамика обусловлена корректировкой курса валют и увеличением ключевой ставки. Подчеркивается, что партии смартфонов, закупленные по новым ценам, доставят в Россию в ноябре-декабре. В их стоимость заложат и растущую ставку ЦБ.

Эксперты указывают на отсутствие факторов для падения цен на продукцию. Некоторые из них прогнозируют продолжение повышения стоимости смартфонов в предстоящем году.

Samsung впервые выпустит бюджетный 5G-смартфон

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные МТС сообщил, что Xiaomi за девять месяцев возглавила рейтинг по продаже планшетов в физическом выражении в России. Как отмечалось, данная марка потеснила Samsung. В денежном выражении лидирует Apple, но Xiaomi отстает всего на 3%.