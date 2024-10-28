Сколько будет стоить новый iPhone SE

Apple готовится выпустить новый iPhone SE в I квартале 2025 года. И вот, стало известно, сколько может стоить самый дешёвый актуальный смартфон компании.

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По слухам, цена на iPhone SE (2025) будет варьироваться в пределах $499 — $549. Это связано с добавлением флагманских функций, таких как 5G-модем Apple под кодовым названием «Centauri» и процессор A18, который также используется в iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

iPhone SE 4 получит 6.06-дюймовый LTPS OLED дисплей с разрешением 2532 × 1170 пикселей и яркостью до 800 нит.

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Ожидается, что устройство будет оснащено одной основной камерой на 48 Мп и фронтальной камерой на 12 Мп. Смартфон также получит Face ID, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 вместе с поддержкой беспроводной зарядки MagSafe.

Несмотря на увеличение цены по сравнению с предыдущими SE-моделями, новинка будет предлагать многие функции флагманских устройств, что делает его привлекательным вариантом среди бюджетных iPhone.