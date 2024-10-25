В Китае назвали сроки отправки в космос первых туристов

Частная космическая компания из Китая Deep Blue Aerospace планирует отправить своих первых туристов в космос в 2027 году. Как сообщает South China Morning Post, стартап продал два билета стоимостью 1,5 миллиона юаней (210 тысяч долларов) каждый.

Представители Deep Blue Aerospace, технологического стартапа, заявили, что первые пассажиры отправятся в путешествие продолжительностью около 12 минут. В течение этого полета они смогут испытать не менее пяти минут невесомости.

Речь идет о суборбитальном полете: ракета достигнет космоса, но не выйдет на орбиту Земли. В Deep Blue Aerospace заявили о планах провести десятки испытаний в течение следующих двух лет, чтобы убедиться в безопасности и надежности проекта.

По данным китайских СМИ, компания выставила билеты на продажу в 18:00 24 октября и продала их за 20 минут во время прямой трансляции на сайте Taobao. В ноябре планируется выпустить больше билетов.

Глава Deep Blue Aerospace Хо Лян заявил, что путешествие в космос за несколько сотен тысяч юаней вскоре может стать реальностью благодаря развитию технологий многоразовых орбитальных ракет. Такие ракеты имеют решающее значение для снижения стоимости космического туризма.