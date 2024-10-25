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В Китае назвали сроки отправки в космос первых туристов

Частная космическая компания из Китая Deep Blue Aerospace планирует отправить своих первых туристов в космос в 2027 году. Как сообщает South China Morning Post, стартап продал два билета стоимостью 1,5 миллиона юаней (210 тысяч долларов) каждый.

В Китае назвали сроки отправки в космос первых туристов
© globallookpress.com

Представители Deep Blue Aerospace, технологического стартапа, заявили, что первые пассажиры отправятся в путешествие продолжительностью около 12 минут. В течение этого полета они смогут испытать не менее пяти минут невесомости.

Речь идет о суборбитальном полете: ракета достигнет космоса, но не выйдет на орбиту Земли. В Deep Blue Aerospace заявили о планах провести десятки испытаний в течение следующих двух лет, чтобы убедиться в безопасности и надежности проекта.

По данным китайских СМИ, компания выставила билеты на продажу в 18:00 24 октября и продала их за 20 минут во время прямой трансляции на сайте Taobao. В ноябре планируется выпустить больше билетов.

Глава Deep Blue Aerospace Хо Лян заявил, что путешествие в космос за несколько сотен тысяч юаней вскоре может стать реальностью благодаря развитию технологий многоразовых орбитальных ракет. Такие ракеты имеют решающее значение для снижения стоимости космического туризма.