В Ставрополе разработали робота для сбора урожая в теплицах

Ученые из Ставропольского края разработали и создали рабочий прототип агроробота, способного собирать урожай плодов в теплицах с минимальным вмешательством человека. Он поможет в автоматизации процессов уборки урожая и сортировки, а также в решении проблемы с дефицитом кадров на сельскохозяйственных предприятиях. Рабочее название прототипа "Улитка" - из-за некоторого внешнего сходства.

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Производство овощей закрытого грунта в Ставропольском крае уже перевалило за 100 тысяч тонн в год и продолжает быстро расти. Однако многие теплицы не могут выйти на полную мощность из-за нехватки персонала, здесь-то и может прийти на помощь робот. Как рассказал "РГ" доцент кафедры вычислительной математики и кибернетики факультета математики и компьютерных наук СКФУ Владимир Антонов, задача роботизации именно покрыть дефицит кадров, а не заменить работников.

- Робот собирает томаты в тепличных комплексах. На первый взгляд может показаться, что это простая задача, на самом деле все намного сложнее. Такой робот - это связь инженерии, программирования, математики. Он состоит из большого количества взаимосвязанных модулей, каждый из которых имеет свою программную оболочку, а всего в нем около 200 тысяч деталей, из которых 40 процентов вытачиваются вручную, - отметил Антонов.

Для оценки зрелости томатов используют искусственный интеллект. Он должен за доли секунды распознавать 20-30 плодов и определять, пора ли их срывать. Более того, ИИ необходимо понять, как именно сорвать плод, ведь томаты растут в теплице кучно, большими гроздьями, к тому же мешать подобраться к ним могут листья и ветки. Чтобы решить эту проблему, даже разработали специальную "руку"-манипулятор.