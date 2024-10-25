В Китае вышел смартфон с кнопкой в стиле iPhone 16

Китайская корпорация Oppo представила смартфоны серии Find X8, оснащенные дополнительной кнопкой для фотографирования. На это обратило внимание издание Android Authority.

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Журналисты заметили, что устройства линейки Find X8 получили дополнительную физическую кнопку, расположенную на торце корпуса. Она необходима для того, чтобы быстро открывать приложение камеры и делать фотографии. Также с ее помощью можно управлять зумом и другими функциями.

Авторы медиа указали на то, что подобная кнопка — если не считать вышедших много лет назад смартфонов — впервые появилась в гаджетах линейки iPhone 16, вышедших в сентябре.

«Фактически это первый телефон на Android с таким типом многофункциональной клавиши камеры», — подчеркнули специалисты.

Также в материале говорится, что на презентации Find X8 представители Oppo показали работу режима моментального снимка Shadowless Snapshot. Руководители компании сравнили качество камер Find X8 и iPhone 16 Pro Max, отметив, что при быстром фотографировании флагман Apple выдает смазанные изображения.

Самый доступный аппарат серии Find X8 оценили в 4199 юаней, или около 57 тысяч рублей. Самая дорогая модель Find X8 Pro будет стоить 5299 юаней, или около 72 тысяч рублей.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple снизила объемы производства iPhone 16 из-за падения спроса на смартфоны. По его информации, компания будет выпускать меньше моделей 16 и 16 Plus до середины 2025 года.