Названы пять лучших альтернатив iPhone 16 Pro Max

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов, которые можно рассмотреть к покупке вместо флагманского iPhone 16 Pro Max.

© Xiaomi

Открывает список Honor Magic6 Pro стоимостью от 90 тыс. руб., предлагающий OLED-дисплей на 6,8 дюйма с яркостью 5000 нит, флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, селфи-камеру на 50 Мп и тройную камеру из 50-, 180- и 50-мегапиксельных датчиков. В смартфоне имеется большой аккумулятор на 5600 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт по проводу и беспроводной на 66 Вт, а также защита от воды и пыли IP68.

Второе место занял Samsung Galaxy S24 Ultra по цене от 89,4 тыс. руб. Он оснащен титановым корпусом, AMOLED-экраном на 120 Гц, разогнанным чипом Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт. Основная камера представлена модулем на 200 Мп, дополненного сенсорами с разрешением 10, 50 и 12 Мп. Среди прочего в смартфоне имеется встроенный стилус S-Pen и ИИ-система Galaxy AI.

В тройку лидеров попал Huawei Pura 70 Ultra, который можно купить по цене от 98,6 тыс. руб. Смартфон возглавляет рейтинг камерофонов DxOMark: в этом ему помогает тройная камера на 50, 50 и 40 мегапикселей. Среди прочего отмечаются наличие OLED-экрана на 6,8 дюйма с разрешением 1.5K и пиковой яркостью 2500 нит, фирменного чипа Kirin 9010, который слабее конкурентов в играх, аккумулятора на 5200 мАч и 100-ваттной быстрой зарядки.

В подборку также попали флагманские Xiaomi 14 Ultra и Google Pixel 9 Pro XL стоимостью от 104,9 и 104,3 тыс. руб. соответственно.