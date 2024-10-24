Infinix выпустил в России новый смартфон HOT 50 Pro

Китайский бренд Infinix объявил о старте продаж смартфона HOT 50 Pro в России.

© Infinix

Среди главных достоинства новинки производитель выделяет процессорор Mediatek Helio G100, яркий AMOLED-экран и тонкий корпус толщиной 7.4 мм.

Дисплей имеет диагональ 6.78 дюйма, яркость в 520 нит и частоту обновления 120 Гц и встроенный сканер отпечатков пальцев. Заявлена технология защиты от брызг, чтобы пользоваться гаджетом даже влажными и загрязненными пальцами, не мешая работе приложений.

Чипсет Helio G100 получил сертификации TÜV Fluency, что (в теории) гарантирует стабильную работу на протяжении 5 лет.

В качестве основного объектива используется 50-Мп широкоугольный модуль с диафрагмой F/1.6, работающий в паре с 2-Мп датчиком глубины. Разрешение селфи-камеры - 8 МП, диафрагма - f/2.0, максимальное качество записи видео - 2К.

Батарея на 5000 мАч питается быстрой комплектной зарядкой на 33 ВТ. Предусмотрена защита от пыли и влаги по международному стандарту IP54.

Ценообразование Infinix HOT 50 Pro для нашего рынка следующее:

Hot 50 Pro 128+8 - 19 990 рублейHot 50 Pro 256+8 - 21 999 рублей

Выбрать можно из серого, черного и голубого цветов.

С нашим обзором стандартной - не Pro-версии - HOT 50 можно ознакомиться здесь.