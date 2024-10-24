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Роскомнадзор заблокирует 4,5 миллиона sim-карт

Роскомнадзор собирается заблокировать около 4,5 миллиона sim-карт иностранных граждан, которые не прошли повторную идентификацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Роскомнадзор заблокирует 4,5 миллиона sim-карт
© ТАСС

Такое заявление представители Роскомнадзора сделали во время форума «Спектр». Согласно их словам, ведомство проанализировало данные о sim-картах, благодаря чему были выявлены 26 миллионов телефонных номеров. Эти номера зарегистрированы на 11,5 миллионов иностранцев, а также лиц без гражданства. После этого Роскомнадзор объявил о повторной идентификации всех иностранных граждан, которая проводилась с помощью особой системы, созданной ведомством.

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«На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 миллиона иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 миллиона номеров. 4,5 миллиона sim-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», — сообщили представители Роскомнадзора.

Ранее стало известно, что в Роскомнадзоре планируют ограничить продажу активных сим-карт на интернет-площадках.

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