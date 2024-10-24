Роскомнадзор заблокирует 4,5 миллиона sim-карт

Роскомнадзор собирается заблокировать около 4,5 миллиона sim-карт иностранных граждан, которые не прошли повторную идентификацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Такое заявление представители Роскомнадзора сделали во время форума «Спектр». Согласно их словам, ведомство проанализировало данные о sim-картах, благодаря чему были выявлены 26 миллионов телефонных номеров. Эти номера зарегистрированы на 11,5 миллионов иностранцев, а также лиц без гражданства. После этого Роскомнадзор объявил о повторной идентификации всех иностранных граждан, которая проводилась с помощью особой системы, созданной ведомством.

Иностранцам в России ужесточат правила получения SIM-карт

«На сегодняшний день повторную идентификацию в офисах операторов связи прошли около 3,8 миллиона иностранных граждан, владеющих в общей сложности 8,2 миллиона номеров. 4,5 миллиона sim-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», — сообщили представители Роскомнадзора.

Ранее стало известно, что в Роскомнадзоре планируют ограничить продажу активных сим-карт на интернет-площадках.