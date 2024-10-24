iPhone 16 провалился в продаже

Корпорация Apple снизила объемы производства iPhone 16 из-за падения спроса на смартфоны. Об этом в своем блоге на Medium заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Специалист выяснил, что IT-гигант сократил заказы на производство iPhone 16 и 16 Plus у своих партнеров на 10 миллионов единиц. Снижение распространится сразу на три квартала: на четвертый квартал 2024 года и первую половину 2025 года. В начале октября Ко отмечал, что стартовые смартфоны Apple по сути провалились в продаже.

Аналитик заявил, что в этом году потребители стали обращать меньше внимания на базовые смартфоны Apple. При этом актуальные модели стали мощнее: так, они имеют 8 гигабайт оперативной памяти и поддерживают работу с нейросетью Apple. Публичный релиз Apple Intelligence еще не состоялся.

Несмотря на вялые продажи доступных устройств, Apple хорошо реализует свои премиальные смартфоны. О снижении заказов на производство iPhone 16 Pro и 16 Pro Max ничего не сообщается.

В конце октября источники The Information рассказали, что Apple прекратила производство гарнитуры Vision Pro. Из-за сниженного спроса компании не удается распродать ранее выпущенные образцы шлема смешанной реальности.