Apple будет увеличивать инвестиции в Китай

Генеральный директор Apple Тим Кук на встрече с представителями китайского правительства в Пекине заявил, что американская компания будет увеличивать инвестиции в Китай и тем самым способствовать развитию цепочки поставок, передает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство КНР Синьхуа.

Кук встретился с министром промышленности и информационных технологий Цзинь Чжуанлуном в среду.

Apple пока не ответила на запрос о комментарии.

Это уже вторая поездка Кука в этом году на крупнейший в мире рынок смартфонов, где в последние кварталы производитель iPhone теряет долю рынка в пользу отечественных конкурентов.

«Apple стремится воспользоваться возможностями, открывающимися в Китае, и будет продолжать увеличивать свои инвестиции в страну, способствуя тем самым качественному развитию промышленных и производственно-сбытовых цепочек», — цитирует Кука агентство Синьхуа.

На встрече обсуждались такие темы, как развитие Apple в Китае, управление безопасностью онлайн-данных и облачные сервисы.

Цзинь сказал Куку, что надеется, что Apple будет углублять свое присутствие в Китае, увеличивать инвестиции в инновации, расти вместе с китайскими компаниями и делиться дивидендами от высококачественного развития, говорится в заявлении Министерства промышленности и информационных технологий, опубликованном в среду.

Акции Apple упали более чем на 2% в среду, в моменте коснувшись почти 2-недельного минимума на $227,76 на сообщениях о том, что компания сократила объем заказов на производство новых iPhone 16.