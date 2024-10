Ученые создали электронику для кожи

Ученые из Корнеллского университета разработали два новых вида электроники для кожи, которые позволяют пользователям создавать и настраивать устройства прямо на теле. Эти технологии имеют широкий спектр применения, включая биометрическое зондирование, медицинский мониторинг.

Одной из разработок является SkinLink — электронный интерфейс, который можно изготовить непосредственно на коже. Это позволяет гибко изменять дизайн в зависимости от потребностей пользователя. Другой проект, ECSkin, представляет собой электрохромный дисплей, который также можно создавать на месте и который имеет модульную конструкцию с плитками, которые можно располагать по желанию.

Работа над SkinLink была представлена на международной конференции UbiComp/ISWC '24 и была удостоена награды Distinguished Paper Award от журнала Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.

Оба проекта предлагают модульные наборы для прототипирования, что позволяет создавать более сложные цепи на коже. Профессор Синди Хсин-Лиу Као отметила, что SkinLink значительно расширяет возможности кастомизации по сравнению с предыдущей разработкой SkinKit.

Ученые видят SkinLink и ECSkin как «технологии, открывающие новые горизонты», с множеством потенциальных применений. Возможности применения охватывают не только людей, но и других живых существ, включая животных и растения, что открывает новые перспективы в агрономии и искусстве.