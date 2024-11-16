Как найти самые яркие звезды в ночном небе?

Изучение ночного неба с нуля может показаться сложной задачей, однако новичкам стоит начинать с азов. А именно, с наблюдения за самыми яркими звездами. Журнал Smithsonian рассказал о ярчайших светилах в небе и как безошибочно их найти.

© Unsplash

Сириус

«Собачья звезда» — самая яркая в ночном небе. Сириус находится всего в 8,6 световых годах от Земли, что делает его одной из самых близких к нашей планете звезд. Он часто привлекает к себе внимание из-за своей яркости, которая лучше всего видна после заката зимой. Просто следуйте за тремя звездами в поясе Ориона на востоке — и вы гарантированно увидите яркий, как маяк, Сириус. Совместно с Бетельгейзе и Проционом они образуют узнаваемый паттерн, который называют «зимним треугольником».

Арктур

Арктур считается самой яркой звездой в северном небе, потому что Сириус обычно наблюдается на юге. Диаметр Арктура в 25 раз превышает диаметр Солнца, однако поверхность звезды на несколько тысяч градусов холоднее. К тому же, Арктур довольно быстро движется в направлении созвездия Девы. Найдите в небе Большой ковш и следуйте по его «ручке» в сторону от «чаши» — и быстро отыщете Арктур. А если продолжать двигаться по этой воображаемой траектории, то вы найдете Спику — самую яркую звезду в созвездии Девы.

Вега

Ярчайшая звезда в созвездии Лиры, находящаяся примерно в 25 световых годах от Земли. Вега — излюбленный объект наблюдений астрономов в северном полушарии планеты, который у многих ассоциируется с теплыми месяцами года. Бело-синяя звезда формирует одну из вершин т.н. «летнего треугольника» — две другие венчают Альтаир и Денеб.

Капелла

Название Капелла произошло от латинского слова capra, что означает «коза». Поэтому данную звезду также иногда называют «козочкой». Она находится в 42,8 световых годах от Земли в малоизвестном созвездии Аурига, рядом с тремя малыми звездами — «детьми» Капеллы. Найти Ауригу можно между Тельцом и Близнецами в осеннем и зимнем небе. Проведите линию от «ручки» Большого ковша через две звезды, формирующие верх «чаши» — она укажет прямо на Капеллу.

Ригель

Сравнительно молодая голубая звезда и, по совместительству, самое яркое светило в созвездии Ориона — прямо под левой пятой охотника. Ригель находится аж в 870 световых годах от Земли: это делает звезду самой далекой от нашей планеты. Однако расстояние не мешает ей ярко сиять по ночам.

Процион

Процион заслужил свое место в пантеоне ярчайших звезд северного полушария во многом благодаря близости к Земле. Он находится менее чем в 12 световых годах от нашей планеты. А найти Процион можно в «зимнем треугольнике» над Сириусом.