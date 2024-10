Метеорит размером в четыре Эвереста мог способствовать развитию жизни на Земле

Новые исследования ученых из Гарвардского университета в США показали, что метеорит размером в четыре раза больше горы Эверест, упавший на Землю около 3,26 миллиарда лет назад, возможно, способствовал развитию жизни на планете.

И хотя, утверждают ученые, подобные столкновения обычно считаются катастрофическими для жизни, эта катастрофа могла привести к расцвету определенных форм жизни.

По словам профессора кафедры наук о Земле и планетах Гарвардского университете профессора Нади Драбон, изучающей раннюю Землю, "мы знаем, что столкновения Земли с астероидами губительны для жизни, но наше исследование подчеркивает, что именно это было благоприятным, особенно на ранних этапах развития планеты...", - пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что этот астероид носит название S2, и был в 200 раз больше метеорита, позже убившего динозавров.

Ученые также утверждают, что цунами, вызванное астероидом, "взбаламутило океан и смыло мусор с суши в прибрежные районы… Верхний слой океана вскипел, атмосфера нагрелась и все вокруг окутало густое облако пыли".

Также, согласно исследованию, бактерии быстро восстановились, что привело к резкому росту популяций одноклеточных организмов, питающихся фосфором и железом, которое было поднято из глубин океана. Фосфор же, по мнению ученых, попал на планету вместе с астероидом.