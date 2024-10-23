Huawei представила ОС на замену Android

Китайская корпорация Huawei представила независимую операционную систему (ОС). На это обратило внимание издание Huawei Central.

ОС для смартфонов и других фирменных гаджетов получила название HarmonyOS NEXT. В компании отметили, что новая операционная система создана на основе HarmonyOS, однако является полностью независимой от Android. Так, она получила собственные версии на замену популярным приложениям для ОС от Google.

В Huawei заявили, что работали над созданием новой ОС последние два года. По сравнению с HarmonyOS новая система получила большую производительность, плавный интерфейс и оптимизированные визуальные эффекты.

В компании обратили внимание, что Android-приложения несовместимы с новой ОС. Однако для HarmonyOS NEXT адаптировали существующие и создали ряд новых программ. Так, Huawei способствовала появлению 15 тысяч приложений, доступных эксклюзивно на новой платформе.

Новая операционная система получила динамические обои и темы экрана блокировки, голосового помощника Celia с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ), обновленные ползунки громкости и яркости, новый режим энергосбережения. HarmonyOS NEXT будет доступна на старых и актуальных смартфонах Huawei в ближайшее время.

Ранее глава китайской корпорации Honor Чжао Мин рассказал, что его компания столкнулась с сильным давлением после отделения от Huawei. Топ-менеджер отметил, что в результате упорной работы компании удалось создать «свою отдельную идентичность».