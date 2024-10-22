Apple устроит для журналистов и блогеров роскошный пресс-тур

Для привлечения внимания журналистов и блогеров к платежному сервису Apple Pay компания Apple решила устроить для них роскошный пресс-тур. Об этом в своем X (Twitter) рассказал известный инсайдер и журналист издания Bloomberg Марк Гурман.

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По словам Гурмана, пресс-тур пройдет в роскошном пятизвездочном отеле Stanly Ranch в городе Напа, штат Калифорния. В программу войдут посещение винодельни Donum Estate, шоппинг, а также обед в дорогом ресторане Lord Stanley. Каждому гостю будет подан сет из 12 блюд. В конце пресс-тура блогеров и журналистов свозят на бейсбольный матч в Сан-Франциско.

«И все это для продвижения Apple Pay. Звучит неплохо!» – резюмировал Гурман.

Apple часто устраивает различные мероприятия для блогеров и журналистов на территории своих офисов. Однако выездные программы для представителей медиа являются исключительными подарками.

Apple – это американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.