Для чего на смартфоне на самом деле нужен «Режим полета»

Сегодня большинство мобильных устройств оснащены «Режимом полёта». Эта функция позволяет временно отключать все виды радиосигналов на телефоне. Но в каких ситуациях это необходимо?

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Когда вы активируете «Режим полёта», все функции на смартфоне, для которых нужны радиосигналы, отключаются. Это сотовая связь, Wi-Fi, Bluetooth, NFC.

Главное назначение такого режима — это соответствие правилам авиаперелётов. На борту самолётов всё ещё требуют отключать беспроводные соединения, а самый удобный способ сделать это — активировать «Режим полёта». Тем более что устройством вы всё равно сможете пользоваться дальше.

Благодаря «Режиму полёта» можно экономить заряд батареи, быстро перезагрузить сетевые модули.

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Также в некоторых местах использование мобильной связи и других радиосигналов запрещено. Это, например, некоторые больницы, промышленные объекты, исследовательские лаборатории. Там это может помешать работе оборудования.

Полезной функция «Режим полёта» может быть во время важной встречи или какого-то мероприятия. Так вы не будете отвлекаться на звонки и сообщения.