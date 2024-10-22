Представлен мощный компьютер Titan 900 за $120 тысяч

Компания Titan Computers представила компьютер Titan 900, стоимость которого достигает $120 тыс. (около 11,5 млн руб.). Об этом сообщает портал VGTimes.

© Titan Computers

В базовой конфигурации Titan 900 оснащается двумя 32-ядерными процессорами EPYC Genoa 9124. Для более требовательных задач предусмотрена модификация с 256 ядрами. Объем оперативной памяти может достигать 6 ТБ.

Для хранения данных Titan 900 предлагает SSD M.2 NVMe на 1 ТБ и жесткий диск Seagate Enterprise объемом 4 ТБ в стандартной комплектации. Пользователи могут расширить объем хранилища до 20 ТБ HDD и 8 ТБ SSD.

Графическую мощь обеспечивает видеокарта Nvidia Quadro T400 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6, а для ресурсоемких задач можно установить более мощные видеокарты с жидкостным охлаждением.

Кроме того, Titan 900 оснащен двумя кулерами SilverStone Technology, термопастой Antec Nano Diamond и пятью вентиляторами. Также возможна установка СЖО.

В Titan 900 предусмотрено два порта RJ45 10GbE LAN, четыре USB и фронтальный USB 3.2 Gen2x2 Type-C. Компьютер поддерживает беспроводные технологии Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 и поставляется без предустановленной операционной системы.

Стоимость базовой версии Titan 900 составляет $8 тыс. (около 768,7 тыс. руб.), а максимальная конфигурация обойдется уже в $120 тыс.