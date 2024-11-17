Пять насекомых, изменивших мир

На планете существуют 1,1 млн описанных видов насекомых и 10 квинтиллионов отдельных особей. Но какие из них можно назвать самыми важными для человечества? Какие из них сыграли наиболее значимую роль в истории? Журнал Smithosnian рассказал о пяти насекомых, изменивших мир.

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Тутовый шелкопряд (Bombyx mori)

По легенде первооткрывательницей добычи шелка из гусениц была китайская императрица Лэй Цзу. Якобы 5 000 лет назад в ее чашку чая упал кокон шелкопряда, тут же распустившийся в роскошные волокна. Шелк был настолько ценным, что для его продажи организовали Шелковый путь: древнюю сеть торговых путей, повлиявших на экономику и культуру целых стран. Секрет разведения шелкопрядов был государственной тайной Китая, за разглашение которой наказывали смертью или изгнанием. По крайней мере, пока насекомых тайком не вывезли из страны.

Материал ценится за биологическую совместимость, прочность, эластичность, легкость и способность дышать. Он привлекает любопытство инженеров, пытающихся создать синтетические имитации для медицинских целей. Шелк также повсеместно используется в индустрии моды. Иными словами, ткань, захватившая мир, появилась благодаря маленьким гусеничкам, которые за тысячи лет человеческой жадности начали целиком зависеть от людей.

Медоносная пчела (Apis mellifera)

Однажды в восточной части Испании обнаружили наскальный рисунок, датируемый 7 500 годами назад. На нем неизвестный художник изобразил сцену ограбления: воришка при помощи веревочной лестницы крал два самых ценных товара своего времени. А именно, воск и мед.

Медоносная пчела выделяет воск из своего брюшка, после чего превращает его в медовые соты — архитектурное чудо, легкое и прочное одновременно. Пчелы также конвертируют цветочный нектар в насыщенный энергией мед. Для людей медовые соты — настоящие кладези питательных веществ и полезных ресурсов. Из пчелиного воска изготавливали свечи, косметику, консерванты для еды, лекарства и клейкие средства. Некоторые из величайших произведений искусства были созданы методом литья по воску. А мед позволил нашим древним предкам в какой-то момент перейти от разграбления пчелиных ульев к их разведению — пчеловодству.

Кошениль (Dactylopius coccus)

Источник ярко красного пигмента, который тщательно культивировали ацтеки и майя, пока испанские конкистадоры не начали экспорт в Европу. Трансатлантические покупатели были заворожены броским, насыщенным оттенком. Но из чего он добывался? Из какого-то червя? Может быть, ягоды? Ответ так и остался бы тайной, если бы французский ботаник Николя-Жозеф Тьери де Менонвиль не смог вывезти из Мексики растения, на которых поселились кошенили. Пигмент, добываемый из этих жуков, используется и по сей день в напитках, пище и косметике, а раньше его ценили европейские аристократы, католики и британская армия, красившая мундиры в красный цвет.

Лаковый червец (Kerria lacca)

Поверьте, вы наступили на бесчисленное множество полов и съели огромное количество конфет, покрытых блестящим слоем выделений жуков. Если кошенили покрывают себя вощеной субстанцией для защиты, то лаковые жуки вырабатывают жесткий панцирь, который помогает им искать пропитание в безопасности. А люди сообразили, что можно собирать палки, содержащие лак, перерабатывать их в мелкие хлопья и изготавливать жидкость. Шеллак исторически используется для покрытия различных предметов, в том числе человеческих ногтей, волос, обуви, одежды и мебели. Помимо этого, шеллак — единственная коммерческая смола животного происхождения, и отличный пример того, как продукт, добываемый из насекомых, может стать частью повседневности.

Плодовая мушка (Drosophila melanogaster)

В 1946 году именно плодовая мушка стала первым животным, испытавшем на себе неожиданные опасности путешествия в космос. Не говоря уже о том, что позже мушки стали модельным организмом для изучения генетики: мы делим 60% нашей ДНК с этими насекомыми, что помогает исследовать болезни и механику эволюции. Анализ устройства мозга плодовой мушки — путь к пониманию естественного мира, включая людей.