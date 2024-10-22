Глава «китайской Google» предсказал крах 99% ИИ-проектов

Глава Baidu Робин Ли предсказал массовый крах 99% стартапов, связанных с искусственным интеллектом, сравнив текущую ситуацию с пузырем доткомов 90-х годов.

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Он отметил, что лишь 1% компаний выживет и сможет внести значительный вклад в общество и экономику. Ли также сообщил, что проблемы с «галлюцинациями» у больших языковых моделей, которые выдавали некорректные ответы, практически решены.

Однако, несмотря на прогресс в ИИ, Ли считает, что пройдет от 10 до 30 лет, прежде чем такие технологии начнут массово вытеснять рабочие места. Он также подчеркнул, что компании, правительства и люди должны готовиться к изменениям и новому технологическому укладу.

Вместе с тем глава Baidu выразил уверенность в том, что оставшиеся стартапы создадут огромную ценность, поскольку рынок ИИ продолжает стремительно развиваться.