Ученые показали извержение «звездного вулкана» в созвездии Водолея

Группа астрономов с помощью космического телескопа «Хаббл» запечатлела туманность в форме песочных часов, окружающую звездную систему R Водолея в одноименном созвездии. В ней находится одна из самых турбулентных звезд в нашей галактике. Исследование опубликовано на официальном сайте орбитальной обсерватории.

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Система R Водолея расположена в 710 световых годах от Земли. Она состоит из белого карлика (тлеющего звездного ядра) и красного гиганта, чьи размеры в 400 раз превышают Солнце.

Когда белый карлик сближается с красном гигантом, на его поверхность попадает вещество звезды-компаньона. Это вызывает термоядерную реакцию, заставляя гаснущую звезду взрываться подобно гигантской водородной бомбе.

В результате в космос выбрасываются потоки светящегося газа, которые двигаются со скоростью более 1,6 млн км/ч. Они удалятся от источника на расстояние в 400 млрд километров, что в 24 раза больше диаметра Солнечной системы.

На снимках «Хаббла» видно, что звездный материал сплелся в спиральную структуру, закрученный энергией взрыва и действием мощных магнитных полей.

По словам астрономов, следующее извержение «звездного вулкана» в R Водолея случится не раньше 2470-х годов.