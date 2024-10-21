Новый Android-процессор обошел лучший чип Apple

Предстоящий чипсет Snapdragon 8 Elite был протестирован в бенчмарке AnTuTu на Realme GT 7 Pro, результаты впечатляют. Утечка показывает, что Snapdragon 8 Elite набрал 3,025,991 баллов, значительно превысив 1,651,728 баллов A18 Pro в iPhone 16 Pro Max.

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Эта производительность Snapdragon 8 Elite превзошла MediaTek Dimensity 9400, который набрал около 3,007,853 баллов. Кроме того, ранние утечки показывают высокую производительность в Geekbench для Snapdragon 8 Elite в OnePlus 13, который достиг 3,216 баллов в тестах на одноядерную производительность и 10,051 балл в многопоточных тестах.

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Realme GT 7 Pro должен быть запущен позже в этом месяце в Китае, он будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч с зарядкой 120 Вт. Камера включает основной сенсор Sony IMX906 на 50 мегапикселей, 8-мегапиксельный ультра-широкий объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с увеличением до 3x.