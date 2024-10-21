iPhone 17 Pro получит телеобъектив на 48 Мп и 12 ГБ оперативной памяти

С приближением запуска моделей iPhone 17 Pro в сентябре 2025 года аналитик Джефф Пу поделился интересными сведениями о том, чего потребители могут ожидать. Пу подтвердил, что как iPhone 17 Pro, так и iPhone 17 Pro Max будут оснащены телеобъективом на 48 мегапикселей. Кроме того, фронтальная камера также будет обновлена и получит сенсор на 24 мегапикселя.

© Ferra.ru

Объем оперативной памяти также увеличится: обе модели, по слухам, будут иметь 12 ГБ ОЗУ. В дизайне Пу ожидает «значительное уменьшение Dynamic Island» благодаря использованию меньшего «металлического объектива» для системы Face ID, что станет первым уменьшением размера с момента введения функции в серии iPhone 14 Pro.

Размеры экранов останутся неизменными: 6,3 дюйма для Pro и 6,9 дюйма для Pro Max, в то время как обе модели будут работать на новом A19 Pro, изготовленном с использованием продвинутого 3-нм процесса TSMC.