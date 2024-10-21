Эксперт рассказал, как прогнозируются вспышки на Солнце

Ученые не могут спрогнозировать в какие конкретно месяцы года будет больше или меньше вспышек на Солнце, заявил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.

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"Для Земли [характерный масштаб глобального прогнозирования] - месяц. То есть в целом сентябрь холоднее, чем август, а май жарче, чем апрель. Но внутри этого масштаба, например, отличить 5 апреля от 7 апреля невозможно. Для Солнца - это год, соответственно, и отличить один месяц от другого тоже практически невозможно", - рассказал Богачев.

Также, говоря о горизонте достоверного прогноза, он отметил, что на Солнце, в отличие от Земли, это не три-пять дней, а около двое-трое суток.

"То есть сейчас я могу сказать, что ближайшие двое суток на Солнце не будет вспышек X класса. Но далее вероятность прогноза резко падает", - сказал эксперт.

Кроме того, по словам Богачева, повышение или снижение активности Солнца не имеет никакой связи с временем года или конкретным месяцем. "В текущем и прошлом году летние периоды были очень спокойными, а весенние - наиболее активными, но тут речь идет о простом совпадении".

О вспышечной активности до конца осени

"Ситуация Солнца в целом меняется не быстро, поэтому глобально осенний период будет примерно таким же, как сейчас. Иными словами, мы не ждем, что год активного Солнца завершится уже к зиме или, наоборот, что оно вдруг удвоит свою активность за пару месяцев. Такого просто не бывает", - сказал он.

Но эксперт предупредил, что риск крупных вспышек на Солнце остается. По его словам, те вспышки, которые уже наблюдались, хотя и являются крупными, но далеки от рекордных.