Интернет-ресурсы Курской области подверглись DDoS-атаке

Информационные ресурсы правительства Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, некоторые из них вышли из строя и оказались недоступны.

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Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона.

«Специалисты регионального министерства цифрового развития и связи прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов администрации Курской области», — говорится в сообщении.

До этого хакеры устроили массированную атаку на сайты РИА Новости и Sputnik, а также другие ресурсы медиагруппы «Россия сегодня». По данным технических служб медиагруппы, атака велась с IP-адресов, зарегистрированных в странах Азии и Латинской Америки.

В третьем квартале 2024 года количество DDoS-атак, зафиксированных в России, выросло на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом во втором квартале рост составил 76% год к году. Данные указывают на то, что DDoS-атаки в России снова набирают обороты. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования компании StormWall.