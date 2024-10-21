СМИ: действительно ли мир возвращается к кнопочным телефонам

В мире набирает популярность тенденция под названием "re-buttonization", то есть "возвращение к кнопкам": производители выпускают все больше таких моделей, а сами пользователи чаще покупают их. Прогнозируется, что эти устройства станут популярнее сенсорных смартфонов.

Современные компании смогли заново открыть потребителям возможности кнопочного управления. Они даже переосмысляют их использование во всех устройствах: от мобильников и электронных книг до индукционных плит. В The Wall Street Journal считают, что это связано с тактильностью, простотой такого управления и возможностью использовать гаджеты без зрительного контакта.

"Компании потратили почти два десятилетия, включая все больше функций в сенсорные дисплеи. Теперь кнопки, ручки, слайдеры и другие физические элементы управления возвращаются в транспортные средства, бытовые приборы и персональную электронику", - следует из материала.

Россию эта тенденция тоже не обошла стороной. Ранее МТС рассказывала "РГ", что с января по май текущего года в стране было продано 1,8 млн кнопочных телефонов на 3,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в денежном выражении продажи выросли на 10%. Самым продаваемым устройством из этого сегмента, по данным "Авито", стал Xiaomi Qin F22. Также в список популярных девайсов вошли Nokia 150 (2020) Dual Sim и Philips Xenium E172.

Однако эксперты полагают, что кнопочные телефоны не смогут заменить сенсорные. Это, скорее, мода определенной прослойки. Более того, рынок сокращается, несмотря на то, что есть "продвинутая кнопка", сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Есть постоянная аудитория, которая пользуется такими аппаратами, - курьеры, водители, охотники. Они никуда не делись, но рынок, безусловно, падает", - отметил собеседник.

Причем кнопочных телефонов всегда было много - ими пользуется примерно 25% потребителей. Это в первую очередь люди пожилого возраста и корпоративный сегмент. Также их часто покупают для того, чтобы минимизировать утечку информации, добавил генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков. Однако он напомнил, что в России действует норма, согласно которому звонки даже с кнопочных телефонов все равно хранятся в течение определенного промежутка времени.