Названа основная причина нашествий насекомых по всему миру

Основной причиной нашествий насекомых по всему миру является распространение растений, которые не характерны для тех или иных экосистем. К такому выводу пришла Международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Лозанны, передает Hi-tech Mail.ru.

Специалисты провели большое исследование. Ранее считалось, что основной причиной является избыточное размножение насекомых в традиционных местах обитания. Однако сейчас у экспертов появились новые данные на этот счет.

Как отмечается, внедряясь в новую экосистему, растения привлекают насекомых, которые привыкли к взаимодействию с ними. По словам ученых, сейчас свыше 13 000 видов растений укоренились за пределами их естественных ареалов.

«Активное перемещение людьми растений идет с XV века. Около 32% территорий суши по всему миру отведено под сельское хозяйство. И чаще всего аграрии выращивают растения не в зонах их естественного произрастания. Так создаются и экологические ниши для насекомых», - говорится в публикации.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что власти штатов Вермонт и Массачусетс призвали жителей не выходить из дома по вечерам из-за распространения редкого вируса, который переносят комары. По данным газеты, в этих штатах были зафиксированы случаи заражения восточным энцефалитом лошадей. Это вирусное заболевание вызывает у людей отек мозга, что в некоторых случаях приводит к летальному исходу.