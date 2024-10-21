Xiaomi завершила разработку фирменного процессора для смартфонов

Китайская компания Xiaomi успешно завершила разработку своего первого пользовательского чипсета с использованием 3-нм технологии. Это достижение стало возможным благодаря решимости компании, несмотря на сложности в разработке собственного кремниевого чипсета, пишет WccfTech.

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Первые слухи о разработке собственного процессора появились семь лет назад, когда Xiaomi представила свой первый пользовательский чипсет Surge S1 в смартфоне Mi 5c. Однако компания столкнулась с препятствиями, включая сложности в разработке и торговые санкции США.

Главный экономист Пекинского муниципального управления экономики и информационных технологий Тан Цзяньго объявил о достижении успеха в разработке 3-нм технологии, что может вызвать проблемы для Xiaomi в будущем – Xiaomi могут приписывать связи с правительством КНР. Это событие было названо историческим для Китая и потенциально может дать китайским компаниям преимущество перед конкурентами.

Ожидается, что Xiaomi выпустит свой 3-нм чипсет в следующем году, но детали неизвестны. В августе появились слухи о выпуске собственной SoC в первом полугодии 2025 года, но к ним следует относиться с недоверием.