Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерным оружием

Потенциальные угрозы, исходящие от искусственного интеллекта (ИИ), ставят эту технологию в один ряд с ядерным и биологическим оружием.

Такое мнение выразил миллиардер и основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс.

"Мы достигли большого прогресса. [Но] есть <...>: изменение климата, ядерное оружие, биотерроризм и ИИ", - приводит его слова британская газета Daily Mirror, отмечая, что Гейтс ставит эти угрозы в один ряд. "Я нахожу темпы [развития] ИИ удивительными и немного пугающими", - добавил он.

В то же время Гейтс признал, что искусственный интеллект может использоваться и в благих целях, в том числе для облегчения доступа к образованию и медицинским услугам.

Ранее в интервью газете The Independent Гейтс сообщил, что ИИ изменит общество больше любых других технологических и научных достижений человечества и властям разных стран придется вмешиваться в этот процесс. По его оценке, у технологии искусственного интеллекта "нет потолка", а будущая ИИ-революция "переформатирует общество в большей степени", чем предыдущие скачки в развитии человечества за всю историю его существования. В то же время, в интервью порталу The Verge Гейтс усомнился в правдоподобности теории о том, что искусственный интеллект уничтожит человечество.