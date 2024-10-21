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Стартап World от Сэма Альтмана представил Orb – устройство для сканирования сетчатки глаз

Worldcoin, стартап, соучредителем которого является Сэм Альтман, сменил название на «World» и представил новую версию Orb. Это устройство предназначено для подтверждения личности через сканирование радужной оболочки глаз пользователей.

Стартап от Сэма Альтмана представил устройство для сканирования сетчатки глаз
© MobiDevices

Orb

Новая версия Orb оснащена модулем NVIDIA Jetson и предлагает ряд улучшений:

  • Пятилетний прирост производительности ИИ;
  • Улучшенная работа при низкой освещенности и лучшее обнаружение мошенничества;
  • Поддержка 5G;
  • Съемная SD-карта;
  • Уменьшение на 30% количества внутренних компонентов.

Orb Demo

После завершения сканирования глаз устройство создаст уникальный World ID. Стартап утверждает, что спрос на методы идентификации пользователей будет возрастать по мере того, как ИИ-технологии будут совершенствоваться, позволяя им все точнее имитировать реальных людей.

World планирует использовать новый Orb в флагманских точках и киосках самообслуживания в ряде регионов.

Наука и техника
Сэм Альтман