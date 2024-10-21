Стартап от Сэма Альтмана представил устройство для сканирования сетчатки глаз

Worldcoin, стартап, соучредителем которого является Сэм Альтман, сменил название на «World» и представил новую версию Orb. Это устройство предназначено для подтверждения личности через сканирование радужной оболочки глаз пользователей.

© MobiDevices

Новая версия Orb оснащена модулем NVIDIA Jetson и предлагает ряд улучшений:

Пятилетний прирост производительности ИИ;

Улучшенная работа при низкой освещенности и лучшее обнаружение мошенничества;

Поддержка 5G;

Съемная SD-карта;

Уменьшение на 30% количества внутренних компонентов.

После завершения сканирования глаз устройство создаст уникальный World ID. Стартап утверждает, что спрос на методы идентификации пользователей будет возрастать по мере того, как ИИ-технологии будут совершенствоваться, позволяя им все точнее имитировать реальных людей.

World планирует использовать новый Orb в флагманских точках и киосках самообслуживания в ряде регионов.