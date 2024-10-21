Стартап от Сэма Альтмана представил устройство для сканирования сетчатки глаз

Стартап World от Сэма Альтмана представил Orb – устройство для сканирования сетчатки глаз
Worldcoin, стартап, соучредителем которого является Сэм Альтман, сменил название на «World» и представил новую версию Orb. Это устройство предназначено для подтверждения личности через сканирование радужной оболочки глаз пользователей.
Новая версия Orb оснащена модулем NVIDIA Jetson и предлагает ряд улучшений:
- Пятилетний прирост производительности ИИ;
- Улучшенная работа при низкой освещенности и лучшее обнаружение мошенничества;
- Поддержка 5G;
- Съемная SD-карта;
- Уменьшение на 30% количества внутренних компонентов.
После завершения сканирования глаз устройство создаст уникальный World ID. Стартап утверждает, что спрос на методы идентификации пользователей будет возрастать по мере того, как ИИ-технологии будут совершенствоваться, позволяя им все точнее имитировать реальных людей.
World планирует использовать новый Orb в флагманских точках и киосках самообслуживания в ряде регионов.
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