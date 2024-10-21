В работе мессенджера Viber произошел сбой. Об этом свидетельствует данные сервиса «Сбой.рф».

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На проблемы в работе мессенджера пожаловались 192 пользователя из России.

Больше всего жалоб зафиксировали из Москвы (21 процент). Также обращения по поводу неполадок в работе Viber поступили из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской области, Нижегородской области и других регионов России.

В начале октября сообщалось о сбое в работе Telegram. Пользователи пожаловались на проблемы при отправке сообщения и во время переключения между экранами приложений.

В августе россияне пожаловались на сбой в работе маркетплейса Wildberries. Отмечалось, что в личном кабинете отображались неверные данные о статусе товаров, а также возникли проблемы с их оплатой. Всего о проблемах сообщили более 1200 человек.