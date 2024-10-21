Названы десять самых популярных ноутбуков 2024 года в России

Аналитики «AliExpress СНГ» провели исследование и составили рейтинг самых востребованных ноутбуков среди россиян за первые девять месяцев 2024 года. Согласно результатам, лидерами рынка стали модели от брендов Honor, Xiaomi и CHUWI. Также в топ-10 вошли ноутбуки от Machenike и Thunderobot. Об этом «Газете.Ru» стало известно из пресс-релиза компании.

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Наибольшей популярностью среди россиян пользовались ноутбуки с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, а также устройства с экранами размером 15-16 дюймов.

Согласно данным AliExpress СНГ, ноутбуки от Honor заняли первое место по продажам, их доля составила 31,90%. На втором месте — ноутбуки Xiaomi с долей 18,90%, на третьем — CHUWI с 10,29%. Ноутбуки Lenovo составили 9,10% от общего числа проданных устройств, на пятом месте — Machenike с 5,14%, на шестом — Thunderobot с 4,39%.

Honor MagicBook X16 Pro занял первое место в топ-10. Этот мощный ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением Full HD, процессором Intel Core i5 13500H 13-го поколения, 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти. Устройство отличается высокой производительностью и длительным временем автономной работы.

Следом за ним расположился Honor MagicBook X16 с 16-дюймовым экраном и процессором Intel Core i5-12450H. Устройство имеет 16 Гб оперативной памяти и встроенный SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает быструю загрузку системы и доступ к данным.

Тройку лидеров замкнул Xiaomi RedmiBook Pro 15 2023 с 15,6-дюймовым дисплеем, разрешением 3,2K и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на процессоре AMD Ryzen 7 7840HS или AMD Ryzen 5 7640HS и оснащено 16 Гб оперативной памяти DDR5 вместе с SSD-накопителем на 512 Гб.

Также в топ-10 вошли Xiaomi RedmiBook 16 2024, CHUWI GemiBook Plus, Honor MagicBook X16 Plus 2024, Machenike Light 16 PRO, Lenovo Xiaoxin Pro 14 2023, Lenovo ThinkBook 16+ 2024 и Thunderobot 911X.