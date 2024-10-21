«Распределяющая шляпа» поможет российским школьникам выбрать профессию

В России создана «распределяющая шляпа» с нейроинтерфейсом. Благодаря сервису «Брейни» школьники смогут определить предрасположенность к профессиональному направлению, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика Neiry.

© Neiry

Как отмечается, пользователю необходимо надеть на голову интерфейс «мозг - компьютер» («распределяющую шляпу»). Речь идет о повязке с электродами, которые считывают электроэнцефалограмму и фотоплетизмограмму, подключенную к компьютеру.

С помощью нейроинтерфейса команда может определить предрасположенность школьника к определенному профессиональному направлению. Система анализирует целый ряд параметров, среди них - концентрация, расслабление, усталость, стресс, вовлеченность в процесс и другие.

Ранее ученые Института русского языка им. А.С. Пушкина предложили использовать скетчноутинг – метод визуальных заметок – для обучения студентов медийных специальностей. Как выяснилось, скетчноутинг способствует росту мотивации студентов, активизирует их творческий потенциал, облегчает усвоение и запоминание информации.