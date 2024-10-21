Ученые обнаружили, что собаки вступают в новую фазу эволюции

Собаки могут пережить третью волну одомашнивания, что вызвано желанием людей иметь дружелюбных, спокойных и хорошо приспособленных к малоподвижному образу жизни питомцев.

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Всего несколько десятилетий назад собаки считались рабочими животными: они охотились на вредителей, пасли скот и охраняли жилища. Однако сегодня для владельцев домашних животных общение имеет гораздо больший приоритет.

Учёные Линчёпингского университета в Швеции обнаружили, что этот сдвиг привёл к повышению уровня гормона, отвечающего за социальные связи у собак, особенно у служебных. Авторы пришли к выводу, что именно гормон окситоцин заставляет собак искать контакт со своими хозяевами.

Эксперты утверждают, что поведенческие черты собак переживают третью волну одомашнивания. Поскольку роль этих животных в нашей жизни изменилась с рабочих на компаньонов, изменилось и их поведение, а возможно, и их биология.